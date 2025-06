Paróquias franciscanas encerram trezena de Santo Antônio; veja programação

Festejos de Santo Antônio na igreja do Otávio Bomfim serão encerrados nesta sexta-feira, 13 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A trezena de Santo Antônio comemorada no mês junho será encerrada nesta sexta-feira, 13, nas paróquias franciscanas de Fortaleza. O período é celebrado pelos devotos da Igreja Católica Apostólica Romana desde o dia 1° deste mês até 13 de junho, data de morte e celebração ao santificado. Na capital cearense, as paróquias franciscanas Nossa Senhora das Dores, no bairro Otávio Bonfim, Sagrado Coração de Jesus, no Centro, e a paróquia Santo Antônio de Pádua, na Maraponga, festejam o popularmente conhecido Santo Casamenteiro.

Frei Glauben Pinheiro Barros, reitor do santuário do Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza, aborda acerca da devoção popular ao santo Antônio. "O nosso povo é muito católico. Tem uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé genuína. De ver no santo aquele irmão nosso, que vivendo a nossa vida foi capaz de escutar a palavra de Deus e deixar a sua palavra santificar o seu coração", diz o frei Glauben Barros. Nesta sexta-feira, 13, a programação nas paróquias é marcada por realizar por três vezes a missa, uma procissão e distribuição de pães. Durante a Trezena, os fiéis fazem orações pedindo a intercessão de Santo Antônio em suas preces e em agradecimento também.

A celebração ao santo também inclui a tradição da "Liga do Pão de Santo Antônio", uma iniciativa de caridade franciscana que distribui pães e oferece apoio aos idosos. Santuário do Sagrado Coração de Jesus celebra Santo Antônio Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Só na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, mais de 100 São 130 idosos são assistidos pela Liga do Pão de Santo Antônio, que é um movimento de práticas de caridade, segundo o frei Glauben. Outra tradição é o envio de "santuáriozinhos" de Santo Antônio para as famílias, onde a imagem do santo visita as casas, levada por membros da Liga do Pão de Santo Antônio. Este é um "gesto pastoral" para levar a igreja ao encontro das pessoas, especialmente idosos ou aqueles em vulnerabilidade social, oferecendo consolo, escuta e partilha. Isso acontece durante os 13 dias da festa de Trezena de Santo Antônio.

“Chegar ali com a imagem do santo, lê o evangelho, escuta um pouco da vida da pessoa, isso já é um consolo. Já é uma presença, já é algo que cura. Então o santo vai levando não só a imagem por si só, mas uma palavra e uma partilha”, explica Glauben. Todas as terças-feiras e o mês de junho são dedicados ao santo nas igrejas franciscanas, para reforçar a conexão entre a espiritualidade e as práticas de caridade, segundo o frei Glauben Barros. Santo Antônio, chamado popularmente de “Santo Casamenteiro”, é comemorado todo dia 13 de junho pelos devotos que buscam interceder por caridade, amor e casamento. A data também faz parte das festas juninas.