Estupro: o que fazer após ser vitima do crime

Pelo menos cinco crimes sexuais são cometidos por dia no Ceará. Em quase 90% dos casos, as vítimas são mulheres, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). No caso de um estupro, como proceder? Para onde ir: hospital ou delegacia? Qual o prazo para realizar a denúncia? Veja perguntas e respostas sobre o que fazer em caso de estupro. Existem unidades de saúde de referência no atendimento as vítimas do crime no Ceará, onde são feitos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da mulher, além dos encaminhamentos adequados nessas situações.

Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, destaca a "carga muito grande de culpabilização da mulher" vítima desses crimes. Ela frisa que a mulher não deve ter medo ou vergonha de buscar ajuda.

"Não é a roupa, o batom, a hora na rua. Nada disso é responsabilidade nossa. Não se envergonhem nem se sintam culpadas. O único culpado é o estuprador. É o único que deve se envergonhar", diz. Na dúvida, antes de ir para algum lugar, ligue para Central de Atendimento à Mulher – 180 para ter mais informações. O que caracteriza um estupro? Desde 2009, o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro acontece quando há, com violência ou grave ameaça, "conjunção carnal ou prática de atos libidinosos". Ou seja, não é preciso haver penetração para que o crime se caracterize como estupro.

Segundo a lei, não há relação sexual com menores de 14 anos. Nesse caso, sempre será considerado estupro de vulnerável. Hospital ou delegacia: onde procurar ajuda após um estupro? Conforme Daciane Barreto, o ideal é a vitima dirigir-se à rede de saúde até 72 horas após o crime para a coleta de provas. Na unidade, deve ser feita a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e prevenção de gravidez indesejada. No Ceará, são cinco unidades de saúde — quatro para adultos e uma para crianças — referenciadas para atender vítimas de estupro e realizar o atendimento específico para esses casos, com acolhimento, apoio psicológico e encaminhamentos.

Nos locais, a polícia é acionada para que os procedimentos de segurança sejam realizados, como o Boletim de Ocorrência (B.O.).

No caso de procurar ajuda 72h após o crime, é indicado que a vítima se encaminhe para uma delegacia especializada. Pode tomar banho? O que é recomendado para preservar vestígios? O indicado é que a vítima não tome banho, preserve a roupa, as unhas, os calçados e tudo o que for possível do momento do crime. Isso é fundamental para colher provas e aumentar as chances de o agressor ser capturado e punido.