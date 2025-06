Corpo com mãos amarradas é encontrado em porta-mala de carro que afundou em lagoa na cidade de Barreira

O corpo de um homem com as mãos amarradas foi encontrado, na manhã dessa segunda-feira, 9, no porta-mala de um veículo que afundou na Lagoa de Fora, no município de Barreira, a 78,76 km de distância de Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado para uma ocorrência de afogamento. No local, os mergulhadores da equipe aquática da corporação encontraram o carro a cerca de 12 metros de profundidade e realizaram a reflutuação utilizando uma retroescavadeira.