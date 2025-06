MPCE aponta esquema de lavagem de dinheiro entre agiotas, empresas de fachada e traficantes em Caucaia

Investigação da inteligência da Delegacia Metropolitana de Caucaia / Crédito: reprodução/Google Street View

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou três pessoas por associação criminosa, agiotagem, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e falsidade documental. O grupo teria ligação com a facção criminosa Massa, em Caucaia. A Policia Civil do Ceará desarticulou um esquema que envolvia tráfico de drogas, comércio de armas e agiotagem. Além do uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Flaviano Silva Lopes, Francisca Luziara de Mesquita e Railton Alves da Silva foram alvo da denúncia por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia. Flaviano Silva Lopes e Francisca Luziara Silva foram presos em flagrante no dia 8 de maio por integrar organização criminosa armada. A prisão da dupla aconteceu em decorrência de uma investigação da inteligência da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Flaviano é apontado pelo MPCE por ostentar armas de fogo e o comércio ilegal de armamento, bens de valores de origem duvidosa e a divulgação de empréstimos a juros extorsivos. A Polícia Civil, responsável pela investigação, verificou vinculo com a facção criminosa que atua em Caucaia, que seria a Massa. No momento da prisão de Luziara, ela conversava com um homem que portava arma na cintura e que trocou tiros com os policiais e fugiu. O homem seria o Xurumela, uma pessoa de confiança do chefe da facção massa com atuação nos bairros Jandaiguaba, Capuan, Jardim do Amor e Coité Pedreiras.

Por meio de extração de dados foram verificados vídeos, mensagens de texto e áudios que mostram a prática de agiotagem, porte e comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. Em meio as ações de comércio ilegal de arma de fogo também foi verificada uma logística de ocultação de valores e movimentação de dinheiro ilícito por meio de uma empresa de fachada chamada de "Águia Branca". A empresa, que era de propriedade de Railton, simulava atividade de segurança privada e não possuía sede física, registro regular ou autorização legal. Também não existiam registros formais dos colaboradores e acessórios usados no serviço de segurança. Conforme a investigação, o objetivo do grupo encobrir a origem ilícita das atividades criminosas. Os pagamentos aconteciam por meio de pagamentos em espécies ao casal.



Flaviano e Francisca operavam uma empresa chamada MC Crédito e emprestavam dinheiro cobrando juros entre 30% a 40%. Valores que são superiores aos limites legais permitidos. O crime contra a economia popular foi constatado e os valores eram movimentados por meio de chave PIX vinculada a conta bancária de Luziara. Empresa de segurança funcionava como fachada para ações ilícitas Conforme a denúncia do MPCE, Flaviano usava o nome do próprio irmão, com documentos falsos e uma carteira funcional de socorrista, com o intuito de induzir as forças de segurança ao erro.