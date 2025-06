Proprietário de bar em Fortaleza leva 62 pontos no rosto após ser agredido com copo de vidro

O empresário Bruno Rugue foi agredido enquanto trabalhava em um evento. A Polícia Civil investiga o caso / Crédito: reprodução/redes sociais

O proprietário de uma empresa de bar móvel em Fortaleza foi atingido por um cliente com um copo de vidro e precisou levar 62 pontos no rosto. O empresário Bruno Rugue foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. O caso foi registrado no sábado, 7, durante festa particular em um condomínio. Conforme a apuração do O POVO, Bruno é locador de bar móvel, ele atua com coquetéis e também é modelo. O empresário usou as redes sociais para denunciar o caso. Ele ficou com dificuldade de falar devido à agressão sofrida.