Vítima denuncia soltura de motorista de aplicativo condenado por estupro em Fortaleza

EDILSON Florêncio foi preso na madrugada de domingo, 19 / Crédito: reprodução

AVISO: Esta matéria descreve situações que podem ser consideradas gatilho.

A vítima de um crime de estupro ocorrido no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, no dia 19 de janeiro deste ano, utilizou as redes sociais para denunciar a soltura do motorista de aplicativo e lutador Edilson Hortêncio da Conceição, nesta segunda-feira, 9, preso em flagrante e condenado pelo estupro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vítima descreveu que foi sequestrada, violentada e estrangulada até quase a morte. "Não tive chance nenhuma de defesa. Me lembro de cada segundo do ar faltando", relata a vítima. Três policiais que estavam no fim do turno verificaram o automóvel dentro de um matagal e foram ao local. O homem foi preso em flagrante. "Nos últimos quatro meses eu e minha família sofremos em silêncio, porque não queríamos exposição. Estávamos sobrevivendo dia após dia a esse pesadelo. O que eu vou contar agora é até difícil de acreditar, mas o judiciário cearense representado por uma juíza mulher, apesar de condená-lo, decidiu na mesma sentença soltá-lo e deixar responder em liberdade", afirma. Conforme a vítima, mesmo com depoimento de três policiais, testemunhas oculares, exame de perícia, o réu confessando o crime, a Justiça entendeu que ele poderia responder em liberdade por ser réu primário.

Vítima diz temer homem solto nas ruas "O sistema está dizendo para outras mulheres que a palavra delas não basta, que nenhuma confissão basta, que o agressor vai sair por aí pela porta da frente. Tudo o que eu queria nesse momento era ter paz e tranquilidade, mas como vou ter sabendo se o cara está aí solto pelas ruas", destaca a vítima. No dia do crime a vítima saía de um evento festivo e o homem se passou por motorista de aplicativo fingindo fazer uma corrida, no entanto quando a mulher embarcou ele a levou para um local ermo e a estuprou. O indivíduo deu um golpe chamado mata-leão e a mulher ficou inconsciente. "Eu não era a primeira, não ia ser a última e se não fosse eu naquela noite seria outra mulher. E talvez essa mulher não estaria aqui contando isso para vocês", descreve.

Existem unidades de saúde de referência no atendimento as vítimas do crime no Ceará, onde são feitos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da mulher, além dos encaminhamentos adequados nessas situações.

O que caracteriza um estupro? Desde 2009, o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro acontece quando há, com violência ou grave ameaça, "conjunção carnal ou prática de atos libidinosos". Ou seja, não é preciso haver penetração para que o crime se caracterize como estupro. Segundo a lei, não há relação sexual com menores de 14 anos. Nesse caso, sempre será considerado estupro de vulnerável.