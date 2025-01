Motorista que estuprou mulher estava inativo em plataforma e fazia "bico" de corrida em Fortaleza

Homem estuprou uma mulher de 27 anos durante uma corrida realizada após a saída de uma festa em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o inquérito do caso, ao qual O POVO teve acesso, o homem, que era vigilante, relatou que fazia “bico” de motorista de aplicativo nas horas vagas. O documento detalha que a vítima revelou ter saído da festa e aguardava uma corrida por aplicativo quando o homem apareceu e a arrastou para o carro.

O acusado, por sua vez, afirma que a vítima entrou no carro e desistiu da corrida e, neste momento, ele a levou para um matagal e cometeu o crime de estupro. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a vítima embarcou em um corrida com o homem e foi atacada e imobilizada, enquanto o motorista consumou o crime sexual. Em nota, ao O POVO, nesta quinta-feira, 23, a 99Pop informou que o crime não ocorreu durante uma corrida na plataforma e que “o motorista em questão não tem cadastro ativo na plataforma”. A empresa confirmou, anteriormente, que o homem estava com cadastro inativo há pelo menos três meses. Questionada sobre denúncias acerca do condutor, a empresa não respondeu se já foram registrados casos contra o acusado enquanto estava com cadastro ativo na plataforma.

O POVO questionou a Uber se o homem possui cadastro ativo ou inativo na plataforma e se já foram registradas denúncias contra o motorista na empresa. A Uber não se manifestou até o fechamento desta matéria. Corridas por aplicativos requerem atenção A utilização de corridas por aplicativos cresceu nos últimos anos, tornando-se, atualmente, um dos meios mais usados para o deslocamento de pessoas, seja para o trabalho, escola e, principalmente, eventos festivos. O cenário requer atenção redobrada para a segurança dos passageiros antes, durante e após as corridas. O objetivo é garantir a segurança durante as viagens por aplicativos. De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados Brasileiros do Ceará (OAB/CE), Eliene Bezerra, a violência sexual contra mulheres usuárias de aplicativos de transporte reflete na urgência de combater a violência de gênero.

“A gente entende por uma falta de medidas preventivas eficazes. Não é um caso isolado, infelizmente, e vem evidenciando cada vez mais uma sociedade que precisa enfrentar o machismo estrutural, fortalecendo as medidas possíveis de proteção. As plataformas são responsáveis por reforçar as seguranças das usuárias”, afirma Eliene. A presidente da Comissão da Mulher Advogada ressalta que é importante adotar medidas, entre elas câmeras nos veículos, monitoramento em tempo real, canais de denúncias mais eficazes, onde a mulher sempre tem o cuidado de compartilhar as corridas com algum familiar ou algum amigo. “É muito importante ter o cuidado de analisar o perfil, quanto tempo, se já faz muitos anos que o motorista está lá cadastrado na plataforma. São esses os cuidados que a gente precisa tomar para evitar se expor a essas situações de violência”, disse Eliene.