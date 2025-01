Motorista de aplicativo é preso em flagrante após estuprar passageira no bairro Edson Queiroz

Edilson Hortêncio da Conceição foi preso pela Polícia Militar do Ceará / Crédito: reprodução

Um motorista de aplicativo, identificado como Edilson Hortêncio da Conceição, foi preso em flagrante no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, após cometer crime de estupro contra uma passageira de 27 anos. A vítima havia saído de um evento festivo e quando embarcou no automóvel foi atacada e imobilizada. O caso foi registrado na madrugada do domingo, 19. De acordo com a nota da Polícia Militar, uma equipe policial verificou um automóvel fiat Siena de cor preta estacionado em um matagal. Ao abordar, os militares se depararam com uma mulher gritando e tentando se desvencilhar do criminoso. A vítima teria sido imobilizada com um golpe chamado "mata-leão" e ficou inconsciente, enquanto o motorista consumou o crime sexual.

De acordo com a PMCE, a vítima relatou que o homem a ameaçou de morte e que o homicídio não foi consumado em razão da presença da equipe policial. O homem tentou fugir e resistir à prisão, mas foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante por estupro.

A vítima foi encaminhada para realização de exames periciais, que confirmaram o crime. A vítima estava em um evento que antecede o período de Carnaval e solicitou o automóvel por aplicativo. Estupro: o que fazer após ser vitima do crime No caso de um estupro, como proceder? Para onde ir: hospital ou delegacia? Qual o prazo para realizar a denúncia? Veja perguntas e respostas sobre o que fazer em caso de estupro. Existem unidades de saúde de referência no atendimento as vítimas do crime no Ceará, onde são feitos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da mulher, além dos encaminhamentos adequados nessas situações.

O que caracteriza um estupro?

Desde 2009, o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro acontece quando há, com violência ou grave ameaça, "conjunção carnal ou prática de atos libidinosos". Ou seja, não é preciso haver penetração para que o crime se caracterize como estupro. Segundo a lei, não há relação sexual com menores de 14 anos. Nesse caso, sempre será considerado estupro de vulnerável. Hospital ou delegacia: onde procurar ajuda após um estupro?

Atendimento às vítimas de estupro: unidades de referência no Ceará

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac)

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, bairro Rodolfo Teófilo

Contato: (85) 3366-8502

Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana (Gonzaguinha)

Endereço: Av. Washington Soares, 7700 - Messejana

Telefone: (85) 3101-4353 Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Endereço: Rua Riachuelo, 900 - Papicu

Telefone: (85) 3457-9261 Hospital Geral Dr. César Cals

Endereço: Avenida Imperador, 545 - Centro

Telefone: (85) 3101-5404 /(85) 3101-5412

Hospital Infantil Albert Sabin (atendimento infantil)

Endereço: R. Tertuliano Sales, 544 - Vila União

Telefone: (85) 3492-5336 Instituições de proteção à mulher

Casa da Mulher Brasileira do Ceará

O equipamento abriga Delegacia de Defesa da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Público e Defensoria Pública, além de Centros de Referência municipal e estadual que ofertam atendimento psicossocial. Endereço: Rua Tabuleiro do Norte com Rua Teles de Sousa. Bairro Couto Fernandes – Fortaleza.

Telefone: (85) 31082999 / 31082998 / 31082997

E-mail: casadamulherbrasileiradoceara@mulheres.ce.gov.br