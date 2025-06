Terminais rodoviários de Fortaleza recebem mudas, em ação ambiental

Prefeitura de Fortaleza lança o Projeto Parada Verde / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Sob o céu nublado, as plantas pau-branco, ipê-roxo e cidreira foram oferecidas à população que passava pelo Terminal da Messejana, em Fortaleza. A ação ocorreu no Dia Mundial do Meio Ambiente, na quinta-feira, 5, como parte da programação do Junho Verde para lançar o projeto Parada Verde da Prefeitura da Capital.

Assim, seguem atividades educativas e entrega de plantas ao longo do mês de junho, passando pelos terminais da Parangaba, no dia 12 de junho, e do Antônio Bezerra, no dia 26 de junho, no horário fixo das 16h30min. O projeto Parada Verde destina-se em terminais de ônibus, justamente pelo grande fluxo de populares. Conforme Jardson Cruz, diretor técnico da Etufor, somente na unidade da Messejana deslocam-se 90 mil pessoas diariamente. Enquanto os polos da Parangaba e do Antônio Bezerra, trafegam 111 e 119 mil usuários por dia, respectivamente. A atuação da Etufor visa fazer com que os passageiros sintam-se pertencentes ao Município.

“Mantemos também plantas e jardins para mudar um pouco aquele perfil que é exclusivamente para pegar um ônibus. Não! É um espaço de convivência entre as pessoas, para lanchar e conversar”, define. SAIBA MAIS | Opinião: por que não lemos notícias sobre meio ambiente? O secretário da Seuma, João Vicente, imagina a ideia de que todos os seres humanos sejam agentes ambientais 24 horas.