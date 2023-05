Chás: novidades, acessórios versáteis e onde tomar em Fortaleza

Bebida milenar chinesa, que se popularizou pelo mundo, o chá possui diversos benefícios e maneiras variadas de consumo. Em 21 de maio é comemorado o Dia do Chá. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, a bebida conquista o público que busca bem-estar e benefícios para a saúde. As casas de chá são destaque para quem busca mergulhar no universo da bebida, já que possuem atendimento especializado e produtos inovadores.

Na China é comum encontrar as "tea houses", diferente do Brasil, onde as cafeterias têm mais destaque. Esse tipo de estabelecimento, no entanto, tem ganhado espaço no mercado nacional, seja através de lojas físicas ou virtuais.

Em Fortaleza, a Tea Shop possui espaço de vendas para quem quer comprar chás e acessórios e ambiente gourmet, para quem quer consumir a bebida na hora ou para quem deseja comprar a versão "take away" para beber no caminho. Ambos os locais estão localizados no shopping Iguatemi Bosque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Sais gourmet: dicas e segredos deste ingrediente básico da cozinha

Para a nutricionista e proprietária Daiana Nobre, a franquia espanhola se destaca ao oferecer produtos orgânicos. "Eu resolvi investir nessa franquia por acreditar na fitoterapia. Eu acredito muito no tratamento primeiro pela via natural", declara.

Outra opção é a Moncloa, que possui uma loja virtual e delivery em Fortaleza. "O chá é uma bebida que, além de muito saborosa, dependendo do tipo que você escolher, ela tem muitos ingredientes que favorecem a saúde", comenta a nutricionista e proprietária da Moncloa Fortaleza, Kelly Motta. Para ela, os blends da loja se destacam por incluir opções que se adaptam ao paladar brasileiro, com sabores cítricos, doces e que possibilitam até fazer drinks alcoólicos.

Moncloa Crédito: Divulgação

Com sede em São Paulo, a Chá Do tem uma loja online e entrega em todo o Brasil. Vera Bermudo, cofundadora e CFO, destaca que a empresa oferece produtos e acessórios para todos os tipos de público. "Nós temos um portfólio tanto para iniciantes no consumo do chá, como também para os já habituados", afirma. Um dos diferenciais da empresa é o sachê piramidal. "Além de prático é mais amplo que o sachê comum e por isso permite uma seleção mais rigorosa dos ingredientes, resultando em uma bebida premium para uma experiência sensorial diferenciada do consumidor", ressalta Betovem Coura, cofundador e CEO. A Chá Do também disponibiliza no site receitas e cursos para quem quer entender mais sobre o mundo do chá.

VEJA TAMBÉM Cafeterias em Fortaleza: um passeio pelas cafeterias da Barra do Ceará

Chás: produtos para fazer e degustar

Visando o público que ainda não é acostumado com o sabor amargo do chá, marcas apostam na infusão de frutas para criar uma bebida mais agradável. Uma das opções da Tea Shop é o Fruit Explosion, que leva pera, banana, hibisco, pêssego, goiaba, maçã, melão, tangerina, amoras, maracujá, mirtilos, toranja, romã, kiwi, morango e aromas naturais. Na Moncloa, o Berlin é sucesso de vendas, chá misto de maçã, mamão, abacaxi e mirtilo, com sabor de morango, pitaya, espinheiro-marítimo, aronia, goji berry, kiwi e cranberry.

O Bubble Tea é outra tendência que tem conquistado principalmente um público mais jovem, aponta Daiana Nobre, proprietária da Tea Shop. A bebida é feita à base de chá cremoso, misturado com frutas ou leite e bolinhas de sagu que estouram na boca. O produto chega ao cardápio da loja ainda em maio.

Tea Shop Crédito: Divulgação

As empresas do ramo também apostam não apenas na bebida, mas também em alimentos que levam chá. A Chá Do possui barras de chocolate: a Chácolate Amargo 63% Cacau com Hojicha e a Chácolate Branco com Chá Verde em Pó (R$ 39 cada).

Os acessórios também ganham foco para quem quer praticidade ao preparar a bebida em casa. O Tea Maker (R$ 239,90) é recorde de vendas da Tea Shop, um bule onde é feita a infusão acompanhado por um copo de encaixe onde a bebida é depositada. Kelly Motta, da Mocloa Fortaleza, indica o copo de vidro duplo (R$ 96,90), que devido à dupla camada de vidro não transmite o calor da bebida para as mãos.

CONFIRA Bares com balcão: saiba onde beber e desabafar em Fortaleza

Um dos sucessos de vendas da Chá Do é a Caneca Dandara (R$ 129), feito com vidro borossilicato e infusor interno em aço inox com micro furos que limita a quantidade de resíduos na bebida. O nome é uma homenagem à esposa de Zumbi dos Palmares, que lutou contra o sistema escravocrata no período colonial do Brasil. A empresa tem uma política de homenagear mulheres importantes na história ao nomear seus produtos.

Tea Shop Crédito: Divulgação

Chás: onde beber em Fortaleza

Tea Shop

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo das 13h às 21 horas

segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e domingo das 13h às 21 horas Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 11,90 no espaço gourmet e a partir de R$ 36,90 (50 gramas)

a partir de R$ 11,90 no espaço gourmet e a partir de R$ 36,90 (50 gramas) Instagram: @teashop_iguatemifortaleza

Moncloa

Onde: (85) 3181.8825 (WhatsApp)

(85) 3181.8825 (WhatsApp) Quanto: a partir de R$ 49,90

a partir de R$ 49,90 Instagram: @lojamoncloa_fortaleza

Chá Do

Onde: chado.com.br

chado.com.br Quanto: a partir de R$ 17

a partir de R$ 17 Instagram: @chado.oficial

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui