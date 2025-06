UFC instala redários no campus do Pici para estudantes e servidores

A proposta do redário se insere em um conjunto mais amplo de ações da Pró-reitoria para melhorar e humanizar o ambiente da universidade.

A Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da Pró-Reitoria de Cultura, instalou redários no Campus do Pici. A iniciativa, lançada nessa segunda-feira, 26, busca oferecer mais conforto e bem-estar aos estudantes que passam o dia na Universidade.

Para o pró-Reitor de Cultura, professor Sandro Thomaz, a escolha da rede como símbolo desse espaço de descanso reforça a conexão da UFC com a cultura nordestina. Segundo ele, o objetivo é oferecer um espaço de relaxamento e de convívio. "Que estimule ainda mais que a gente resgate as nossas culturas”.