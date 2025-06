Borracheiro diz que aguarda pedido de desculpas do Estado há 11 anos após ser preso injustamente

Uma série de crimes de estupro aconteceram em Fortaleza no ano de 2014 e um reconhecimento fez com que Antônio Cláudio fosse acusado dos crimes e permanecesse cinco anos preso de forma injusta , como se um maníaco fosse.

"O Estado não me pediu desculpas, pois eu sempre fui um cidadão de boa índole e honrava minha família. Deus me tornou um guerreiro dentro daquele lugar, pois imagine uma pessoa condenada por nove estupros, o que poderia ter acontecido. Se o Estado diz que é pela Justiça eles farão esse pedido de desculpas. Não vai resolver, mas me dá um pouco de paz", descreve.

Indagado pela reportagem sobre acreditar que a Justiça foi feita após a prisão do verdadeiro maníaco, Cláudio afirma que não. Ele diz aguarda, há 11 anos, um pedido de desculpas do Estado.

A mãe da criança passou a divulgar fotografias de Cláudio na Internet e outras vítimas surgiram, no entanto, as pessoas não reconheceram Cláudio, mas a criança manteve o testemunho.

Conforme o defensor, antes de ser preso Cláudio havia entrado em um salão de beleza e uma das vítimas do maníaco, uma criança, que estava traumatizada, presenciou o homem desembarcando da motocicleta e relatou que a voz dele era a mesma do maníaco.

As inspetoras da Polícia Civil do Ceará, que atuaram no caso, se tornaram testemunhas de defesa do rapaz e houve uma força-tarefa com o Innocense Project Brasil para que a injustiça cometida contra Cláudio repercutisse de forma nacional.

Depois de provar a inocência perante a Justiça, ele casou, constituiu família e hoje tenta reconstruir a vida. O trauma passado por Cláudio é considerado um "Trauma de Guerra".

"É uma pessoa que estava morta em vida, destruído. É um longo caminho de reconstrução que pode durar para sempre. Naquela época ele era jovem e com uma vida cheia de sonhos. E de uma hora para outra, sem sentido algum, essa pessoa é presa. Uma pessoa que não teria qualquer razão para se preocupar de uma hora para outra é presa e passa cinco anos encarcerada", destaca o defensor.