Motociclista suspeito de assalto é morto a tiros na Aldeota

O homem teria anunciado um assalto e uma terceira pessoa que estava no momento do crime acabou atirando contra ele

Um motociclista foi morto a tiros no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 4.

Conforme a apuração do O POVO, o homem é suspeito de tentativa de assalto contra uma vítima. No momento do crime, uma terceira pessoa teria reagido e efetuado disparos contra o indivíduo, que morreu no local.