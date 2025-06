Junho Laranja: IJF irá promover ação para o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras

Instituto Dr. José Frota (IJF) realizará iniciativa voltada à prevenção e ao combate de acidentes com queimaduras nesta sexta-feira, 6

Em alusão ao Dia Nacional de Luta contra Queimaduras , celebrado todo dia 6 de junho, o Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital da Prefeitura de Fortaleza , promoverá uma ação voltadas à prevenção e ao combate de acidentes com queimaduras nesta sexta-feira, 6.

A data foi instituída pela Lei nº 12.026/2009 e busca ampliar as discussões sobre os diferentes contextos das queimaduras.



Já a iniciativa integra a campanha de conscientização Junho Laranja, que será reforçada pelo IJF no Centro de Queimados do hospital.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 180 mil mortes por queimaduras acontecem a cada ano. A maior parcelas dos casos ocorrem nos países de baixa e média renda, segundo a OMS.

Só no ano passado, o Centro de Queimados do IJF registrou mais de 250 atendimentos por mês. Entre os pacientes estavam crianças com menos de 15 anos, que representaram 18% dos casos de 2024, totalizando 579 ocorrências.