Dia Mundial do Meio Ambiente: entenda origem e significado da data

Data foi instituída pela ONU durante conferência e é comemorada no dia 5 de junho; entenda a origem e saiba o significado do Dia Mundial do Meio Ambiente

Confira a seguir mais detalhes sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que será nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024.

A celebração foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 5 de junho de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Tal reunião de chefes de estado serviu para falar de questões ligadas à degradação ambiental.

O dia 5 de junho marca a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente , uma data que existe para chamar a atenção da sociedade a respeito da importância de preservar a natureza e trabalhar pela conservação dos recursos naturais.

Durante a data, diversas campanhas são realizadas buscando informar pessoas, governos e empresas sobre a relevância do tema ambiental.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma celebração criada pela ONU para conscientizar as pessoas a respeito da importância de preservar o meio ambiente e discutir formas de reduzir a degradação e consumo dos recursos naturais.

Em Fortaleza, um exemplo de programação alusiva neste ano é da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a qual pode ser consultada no portal do governo do Estado.

Dia Mundial do Meio Ambiente: qual o tema de 2024?

O Dia Mundial do Meio Ambiente acontece no dia 5 de junho de cada ano, com um tema diferente em cada celebração. Em 2023, a temática foi de “Combater a poluição plástica”.

O tema de 2024 é "Restauração de terras, desertificação e resiliência à seca". Conforme a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, cerca de 40% das terras do planeta estão degradadas, o que afeta diretamente metade da população mundial.

ESG: ENTENDA o termo que fala de meio ambiente, sociedade e governança

Dia Mundial do Meio Ambiente: por que foi criado?

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela ONU no dia 5 de junho de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia. A conferência estabeleceu a data para mudar a maneira de tratar questões ambientais ao redor do mundo.

Dia Mundial do Meio Ambiente: qual a importância?

Considerando as questões como desmatamento, mudanças climáticas e esgotamento de recursos naturais, o Dia Mundial do Meio Ambiente surge como uma oportunidade de falar com pessoas, governantes e empresas a respeito da preservação ambiental.