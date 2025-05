Seminário no Cariri vai discutir candidatura da Chapada do Araripe à Patrimônio Mundial

"VI Seminário Internacional Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe – Patrimônio dá Humanidade" busca debater turismo de base comunitária e formas de envolver as comunidades locais em Nova Olinda, entre os dias 5 e 7 de junho

O turismo de base comunitária e as formas de envolver as comunidades locais no processo de preservação e gestão do patrimônio cultural e ambiental da Chapada do Araripe serão debatidos em seminário com representantes de 13 países em Nova Olinda, no Cariri, entre os dias 5 e 7 de junho.

Um dos intuitos é construir um dossiê de candidatura da Chapada à Patrimônio Mundial Misto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), com o apoio da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fecomércio) do Estado.