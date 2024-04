No Passaré, moradores cobram pavimentação de avenida em situação precária

Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal

Inicialmente, os motoristas trafegam pelo asfalto, mas logo se deparam com trechos de calçamento, culminando em uma grande porção de estrada de terra. Quem transita no local ao longo de todo ano aponta a presença de buracos íngremes e pedras soltas. Contudo, com a chegada do período chuvoso, a situação é agravada pelo trajeto escorregadio e pelas largas e profundas poças de água. Além de morar na via, Amanda Diógenes, 26, dirige todos os dias pela Avenida da Saudade para ir ao trabalho. Ela conta que, por vezes, enfrentou situações em que o carro da família não conseguiu passar pelo trajeto em direção à avenida Presidente Costa e Silva.

“A população ao longo dos anos foi colocando pedras e entulhos para torná-la transitável. Durante o período de chuva, a situação piora muito, pois acumula água e leva toda a areia, gerando vários buracos. Carros vindos de outras avenidas tentam passar, e a maioria fica atolada nas poças de água, inclusive nós mesmos. Elas são profundas e, várias vezes, já ajudamos a tirar as pessoas que ficaram atoladas”, conta a assistente administrativa. A moradora aponta que a situação precária da via se estende há diversos anos. “Já houve inúmeras reclamações dos moradores aos órgãos públicos, alguns políticos vieram e prometeram fazer a obra, mas nunca passaram de promessas”, diz Amanda Diógenes. Amanda Diógenes ainda aponta como problemática a falta de sistema de coleta de esgoto na avenida. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), foi realizado serviço de implantação da rede coletora de esgoto e reposição do pavimento que existia no local. "Até o final de março, equipes técnicas farão ajustes para corrigir o nivelamento na avenida, abatido pelas chuvas. A companhia reforça ainda que outras intervenções na pavimentação são de responsabilidade da gestão municipal", cita a nota da Cagece. Ainda conforme a Companhia, a implantação da rede no local faz parte do projeto para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário na margem esquerda da bacia do Rio Cocó. Com investimento de R$ 255,4 milhões, o projeto inclui outros nove bairros e tem conclusão prevista para 2026. Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Avenida da Saudade apresenta situação precária, com asfalto danificado e buracos Crédito: Samuel Setubal Eduardo Alexandrino dos Santos, que também mora e mantém uma empresa de produção de vidros há sete anos na Avenida da Saudade, aponta que desde que chegou à localidade a situação da via vem piorando.

“Mesmo com os buracos, aqui normalmente tem bastante movimento, e é muito comum estragar a suspensão dos carros que passam. Ultimamente, com essas chuvas, é praticamente impossível. Também não dá para sair a pé, porque é capaz de você se molhar todo nas poças e, se sair de carro, pode ficar no prejuízo”, diz o empresário. Ele relata que leva cordas dentro do veículo onde transporta os produtos de sua empresa para utilizar em caso de possíveis atolamentos. “Só tem esse caminho que a gente pode usar para sair daqui e fazer as entregas, a gente tem que se virar como pode”, comenta o comerciante. O POVO esteve no local na manhã da última sexta-feira, 15. Segundo moradores, um pouco mais cedo, naquele dia, um caminhão chegou a ficar preso em uma das várias poças de água da avenida, precisando de cerca de uma hora para ser liberado. Os carros apresentavam dificuldade para trafegar pelo local.