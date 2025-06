Friozinho no sertão: o que explica as quedas de temperatura no Interior do Ceará

A cidade de Aiuaba, no Sertão Central, registrou a menor temperatura do ano no Ceará / Crédito: Reprodução/Facebook

No Sertão de Inhamuns, a cidade de Aiuaba, localizada a 417,35 km de Fortaleza, registrou cinco das 10 menores temperaturas do ano no Ceará, conforme a Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na manhã desta segunda-feira, 2, por volta das 6 horas, os termômetros registraram 16,7 graus Celsius (ºC) no município. Três dias antes, na madrugada da sexta-feira, 30, Aiuaba marcou a menor temperatura do Estado em 2025, com 15,6 ºC. O ranking das dez temperaturas mínimas do ano foi ocupado por outras três cidades no Interior cearense.

“Nós [o Ceará] começamos a ficar distantes da ZCIT. Desse modo, as nuvens começam a perder intensidade, a não se desenvolver mais por aqui. O ar começa a ficar mais seco, vai ter menos umidade nesse ar e isso vai favorecer também uma queda de temperatura noturna”, completa. Segundo o meteorologista, é a partir desse afastamento da ZCIT que o ar começa a ficar mais seco no interior do Estado, favorecendo o aumento da amplitude térmica. “A temperatura consegue variar mais durante o dia. Ela diminui mais durante a noite, mas também aumenta mais durante o dia”, detalha. O município de Aiuaba, no Sertão Central do Ceará, registrou a menor temperatura desta sexta-feira, 30, o que gera benefícios para a vegetação do clima seco Crédito: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba

Ainda de acordo com Lucas Fumagalli, as baixas temperaturas registradas em municípios do Interior do Ceará costumam ficar restritas às noites. O pesquisador ressalta que diferente do litoral, essas cidades estão longe do oceano, que retém e cede calor e umidade para a atmosfera. “Aiuaba está em torno de 580 metros acima do nível do mar, então já é uma região mais elevada”, destaca. A menor influência do oceano nesses territórios resulta em ar mais seco, favorecendo a diminuição da temperatura durante a noite. No litoral, como acontece em Fortaleza, o oceano mantém a temperatura mais elevada e úmida. “É normal que a gente observe no Interior do Estado temperaturas mínimas noturnas menores que 20 ºC. Em Aiuaba, durante a história da Funceme, nós registramos, no ano passado, a menor temperatura do Estado, que foi 11 ºC”. Inverno x quadra chuvosa No Ceará, o inverno coincide com o início do período menos chuvoso e mais frio na região, logo ao fim do período da quadra chuvosa. “A gente não chama de inverno o período chuvoso. Meteorologicamente, a gente chama de quadra chuvosa, que são os quatro meses em que a ZCIT atua mais. Nós usamos a definição astronômica. Então, o inverno é esse período que começa agora, em torno de 21 de junho e vai até 21, 22 de setembro”, afirma.