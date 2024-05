Avenida Silas Munguba passará por obra de drenagem; veja desvio de tráfego

O cruzamento da avenida Dr. Silas Munguba com a rua Casemiro de Abreu, no bairro Itaperi, Fortaleza, passará por bloqueio para que sejam feitas intervenções de drenagem e manutenção da malha asfáltica. As obras iniciam neste sábado, 18, e serão realizadas pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e tem previsão de conclusão até o dia 10 de junho.

Em reportagem publicada na edição dessa quinta-feira, 16, O POVO mostrou a situação em que se encontrava a via pública. A obra contará, inicialmente, com a construção de um sistema de drenagem de águas pluviais, com a implantação de seis bocas de lobo e a construção de sarjetas para alocar a água da chuva em seu escoamento adequado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a conclusão do sistema de drenagem, o asfalto da via afetada será recuperado. Durante a vigência das obras, serão necessários desvios que afetarão o trânsito de veículos e algumas linhas do transporte coletivo terão a rota alterada durante as obras.