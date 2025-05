Professores de Fortaleza terão mil vagas de pós-graduação em universidades públicos do Ceará

O projeto "Mestres na Pós" contempla também diretores escolares / Crédito: Marcos Moura/SME

Professores da rede pública municipal de Fortaleza terão acesso a mil vagas em programas de mestrado e doutorado oferecidos por universidades públicas do Ceará. O anúncio oficial do projeto “Mestres na Pós” foi feito na manhã desta quarta-feira, 28, pelo prefeito Evandro Leitão (PT). As vagas serão distribuídas entre três instituições de ensino superior: a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece).

LEIA MAIS | Professores e estudantes da rede pública de Fortaleza terão acesso gratuito ao Canva

Podem ser contemplados com as bolsas os servidores efetivos do magistério municipal, incluindo professores, supervisores, orientadores educacionais e técnicos em educação que atuam na Secretaria Municipal da Educação (SME). Além das mil vagas, outras 50 serão destinadas exclusivamente a diretores escolares. Segundo a Prefeitura, o investimento total no projeto é de cerca de R$ 38 milhões. O lançamento do projeto aconteceu no hotel Vila Galé, localizado no bairro Praia do Futuro. Além do prefeito de Fortaleza e do secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, também estiveram presentes os reitores Hidelbrando Soares, da Uece, e Custódio Almeida, da UFC, além de professores e diretores de escolas.