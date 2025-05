Curso de Farmácia da UFC suspende aulas desta sexta-feira após aluno ser esfaqueado

UFC conquista nota máxima no IGC do MEC pelo segundo ano consecutivo / Crédito: Reprodução/Viktor Braga/UFC

A coordenação do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC) decidiu suspender as aulas desta sexta-feira, 16. A decisão foi tomada após um aluno ser atacado na rua Pastor Rodolfo Teófilo, próximo ao campus Porangabuçu. O jovem foi esfaqueado no joelho ao reagir a assalto. LEIA TAMBÉM | Parque Nacional de Jeri: MPF pede suspensão de obras feitas pela Urbia no município



O estudante foi levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento. O jovem passa bem e não sofre risco de morte. Na quinta-feira, 15, outro caso de violência foi registrado em instalações da Universidade, no campus do Pici, na Bela Vista. Um homem tentou roubar a arma de um vigilante, não conseguiu e roubou uma moto. O suspeito foi encontrado na mesma tarde pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Houve troca de tiros e ele saiu ferido. UFC destaca indignação com violência urbana A Universidade Federal do Ceará se pronunciou sobre o ocorrido, por meio de nota. A instituição se solidarizou com o estudante e com os familiares, e reforça a indignação com a violência urbana que afeta diretamente a comunidade universitária. Ainda em nota, a Universidade afirma que possui postos de vigilância fixos dentro do campo, e que recebe suporte externo via PMCE.