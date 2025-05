Após protestos de alunos, PM anuncia reforço de policiamento na UFC

As rondas intensificadas acontecerão nos campi da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza, seguindo casos de assaltos e o esfaqueamento de estudante

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) divulgou nesta quarta-feira, 21, reforço no policiamento das ruas ao redor dos campi da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza . A decisão chega cinco dias depois de aluno do curso de Farmácia ser esfaqueado ao reagir à tentativa de assalto na última sexta-feira, 16.

PM anuncia reforço de policiamento na UFC: rondas serão intensificadas

Entre as ações apresentadas para segurança, os agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CBPRAIO) têm circulado pelas ruas dos três campi por volta das 5h da manhã e meia-noite.

Na segunda-feira, 19, os estudantes realizaram protestos para solicitar mais segurança, além de reivindicar o aumento do policiamento, que ocorreu após pedido do Gabinete da Reitoria à Casa Civil do Governo do Estado.

A solicitação durante as tratativas indicava “a instalação de postos de monitoramento policial em dois pontos do campus do Porangabuçu”, mas outros deverão ser solicitados nos campi da Capital, de acordo com o titular da Superintendência de Infraestrutura da UFC (UFC Infra), Renato Guerreiro.