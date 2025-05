Interior: 20 projetos da UFC receberão R$1,5 milhão em investimentos

Das 20 propostas aprovadas, nove são do campus de Sobral, quatro de Crateús, três de Quixadá, três de Russas e uma de Itapajé

Vinte projetos da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram aprovados no edital nº11/2024 do Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização e Inovação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (BPI/Funcap).

Das 20 propostas aprovadas, nove são do campus de Sobral, quatro de Crateús, três de Quixadá, três de Russas e uma de Itapajé. Com orçamentos entre 80 e 115 mil reais, os projetos da instituição federal devem receber um investimento de mais de R$ 1,5 milhão para os campi do interior