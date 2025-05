Homem tenta roubar arma de vigilante da UFC e consegue levar moto

Na ação, que ocorreu nesta quinta-feira, 15, o assaltante tentou roubar a arma do vigilante e conseguiu levar a motocicleta / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Um homem tentou roubar a arma de um vigilante de segurança da Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus do Pici, em Fortaleza. A tentativa de assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15. Sem conseguir subtrair a arma do vigilante, o suspeito conseguiu levar a motocicleta do profissional.

A mãe de uma aluna da UFC, que não quis se identificar, revelou que estava chegando a instituição quando os disparos começaram. "Logo após o assaltante saiu correndo com a arma na mão, do estacionamento e passou na frente do carro para o outro lado", relata. Em nota ao O POVO, a UFC informou que na manhã desta quinta-feira, 15, um homem tentou roubar a arma de um vigilante da Universidade Federal do Ceará que estava de guarda no portão de acesso ao Campus do Pici, pela rua Padre Guerra.