Estudantes fazem protesto para cobrar melhorias estruturais em escola de Fortaleza

Alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) José de Barcelos, no bairro Messejana, na Capital, cobram reformas. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) afirma que realizou obras em 2024

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Homem apoia escada em fios, cai e derruba poste em Fortaleza; veja vídeo



As queixas dos alunos decorrem devido a problemas de goteiras, rachaduras, fiação elétrica exposta e alagamentos na quadra para esportes. Segundo um aluno ouvido pelo O POVO, que faz parte do Grêmio Estudantil, a questão é baseada na escola ser antiga e adaptada para ser uma instituição dentro do modelo profissional do Ceará.

"A Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) poderia trabalhar em cima disso, fazer uma reforma e uma estruturação melhor, mandar engenheiros para analisar e solucionar esse problema. É realmente isso que a gente fica chateado", pede.

De acordo com o estudante, uma turma deixou de assistir aula por medo do teto cair por conta de uma chuva que teria inchado o telhado.