Homem apoia escada em fios, cai e derruba poste em Fortaleza; veja vídeo

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informa que ninguém se machucou com o ocorrido e que o incidente não tem qualquer ligação com a unidade escolar.

Procurada pelo O POVO, a Enel esclareceu que não se trata de um colaborador da Companhia e que a rede danificada é de telecomunicação.

Enel afirma ainda que uma equipe foi ao local no mesmo dia e verificou que o fornecimento de energia da região não foi afetado

No entanto, a distribuidora informa que está programando a substituição do poste danificado. Segundo a Enel, a segurança da população e dos colaboradores é prezada e que os procedimentos do vídeo não condizem com as normas de segurança adotadas pela companhia.