Enem 2025: inscrições começam no dia 26 de maio; confira datas

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem) começa no próximo dia 26 de maio e segue até as 23h59min do dia 6 de junho. A informação foi adiantada na manhã desta sexta-feira, 9, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em publicação nas redes sociais.

O ministro divulgou ainda a data da aplicação das provas, marcadas para os dias 9 de novembro e 16 de novembro de 2025. Ainda de acordo com o titular do Ministério da Educação (MEC), o edital do Exame deve ser divulgado em alguns dias, com todas as informações.