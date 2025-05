Falta de provas impede acusação de empresário por morte de advogado

O acusado foi impronunciado por ausência de indícios suficientes de sua autoria ou participação no assassinato do advogado Francisco Di Angelis

O empresário Ernesto Wladimir Oliveira Barroso, que era suspeito de ser o mandante do assassinato do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Morais, de 41 anos, foi impronunciado após ausência de indícios suficientes de sua autoria ou participação no caso.

A vítima foi morta a tiros no dia 6 de maio de 2023, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. Di Angellis integrava a equipe do jornalista Donizete Arruda e, conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a execução teria sido motivada por extorsão.