Registros de incêndios em veículos sobem 5,6% no 1º quadrimestre de 2025

188 atendimentos a incêndios em veículos foram registrados entre janeiro e abril de 2025 / Crédito: Divulgação/CBMCE

Entre janeiro e abril de 2025, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou 188 atendimentos a incêndios em veículos. O número é 5,6% maior do que o apresentado no primeiro quadrimestre do ano anterior (2024), quando foram 178 combates. A maior parte das ocorrências envolveu veículos a combustão sem vítimas, totalizando 107 casos. Outros 59 incêndios ocorreram em veículos de transporte de passageiros, 11 em automóveis oficiais, um caso isolado em veículo elétrico, quatro em aeronaves e dois em embarcações.