Previsão é de menos chuva no Ceará até sábado; veja onde houve registros

Foto de apoio ilustrativo: A previsão do tempo indica redução no acumulado de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até este sábado, 24. As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana nesta sexta-feira, 23 / Crédito: FÁBIO LIMA

A previsão do tempo indica redução no acumulado de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até sábado, 24. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | Mar em avanço: Ceará tem 20 municípios com pontos sob erosão crítica

Para esta sexta-feira, 23, pode ocorrer maiores acumulados esperados no centro-sul do Estado e na faixa litorânea, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os registros devem apresentar intensidade variando entre fraca e moderada e de forma isolada. Acumulados lideraram no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana nesta sexta-feira, 23 Ceará tem 29 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, conforme balanço parcial da Funceme. As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Boa Viagem registrou o maior índice, com 51 milímetros (mm).

De acordo com os dados da Fundação, as demais localidades foram Milhã (49 mm), Iracema (44 mm), Boa Viagem (43 mm), Quixeramobim (41 mm), Senador Pompeu (40, 5 mm), Banabuiú (37 mm) e Pedra Branca (33 mm).

Em Fortaleza, a pluviosidade de maior intensidade aconteceu no posto da Maraponga (5, 4 mm). Confira as áreas sujeitas às precipitações Sexta-feira, 23 Madrugada: chuva no Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. No Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, há uma alta possibilidade de chuva;