CE registrou mais de 2 mil incidentes relacionados ao trabalho de motoristas em 5 anos

Imagem de apoio ilustrativo. O ano com maior registro de acidentes relacionados ao trabalho foi 2024, com 590 ocorrências / Crédito: Divulgação/MPT-CE

A audiência pública do Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) discutiu nesta quinta-feira, 22, o incremento de notificações de acidentes e agravos ocorridos com motoristas e entregadores vinculados às plataformas digitais. LEIA TAMBÉM | Audiência pública vai discutir notificações de acidente de trabalho com trabalhadores por app

A terceira audiência abordando a temática visa garantir que, nos registros realizados pelos serviços de saúde, conste que a vítima é um trabalhador do setor de transporte por aplicativo. A gerente do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Eline Mara Macedo, comenta que no ano passado foi instaurada uma atualização na portaria que elenca todas as doenças e agravos de saúde pública de notificação compulsória. "Nós temos os acidentes de trabalho, exposição com material biológico, intoxicações exógenas, dermatoses ocupacionais, perda auditiva induzida pelo ruído, as lerdotes, que são as lesões por esforço repetitivo e distúrbios musculares relacionados ao trabalho", adiciona a gerente do Centro de Referência. Ainda conforme Eline, o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, na última atualização da portaria entrou como "doença de notificação obrigatória".

Ela afirma que o Cerest está trabalhando para que a rede tenha sensibilidade em enxergar e reconhecer a relação do agravo no trabalho. “Muitas vezes isso acaba sendo um fator limitante para que a gente tenha um sistema de informação expressivo”. Eline afirma que “todas as doenças são previsíveis”. "São eventos sentinelas: se um trabalhador se acidentou, outros trabalhadores irão se acidentar da mesma forma. Então, todas elas são preveníveis e previsíveis, portanto, passíveis de evitá-las", pontua. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é responsável por fazer uma investigação: saber quais as atividades econômicas que mais incidem, maior prevalência para fazer ações in loco nos ambientes de trabalho, a fim de evitar novos casos de acidentes.

Conforme Mara, as regiões de Baturité, Crateús, Itapipoca e Maracanaú deverão receber unidades do Cerest até 2027. Ceará registrou mais de dois mil incidentes desde 2020 Um comparativo de casos de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) registrados em motoristas pelo Sinan, aponta que o ano com mais registros é 2024, onde 590 ocorrências foram registradas. O ano com o segundo maior número de incidências é 2023, com 463 registros de acidentes. Atrás vem 2022 com 341 acidentes relacionados ao trabalho. Em seguida, temos o ano de 2020 com 238 ocorrências e por fim, 2021 com 193 casos.