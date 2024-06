União entrega guarda provisória do terreno do Edifício São Pedro à UFC

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 26. Também será emitida permissão de uso para as atividades culturais e de artes no local, enquanto tramita o processo de cessão do imóvel

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) entregou a guarda provisória do terreno do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, à Universidade Federal do Ceará (UFC). A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o superintendente da SPU/CE, Fábio Galvão, em paralelo com a decisão, será emitida também a permissão de uso para as atividades culturais e de artes no local, enquanto tramita o processo de cessão do imóvel.

A decisão ainda é provisória visto que é necessário respeitar o prazo legal de possíveis recursos dos proprietários em processo de “Caducidade do Aforamento”, que estavam inadimplentes com a União. Em relação aos adimplentes, o superintendente informou que eles aguardarão o trâmite sobre as indenizações.