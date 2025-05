Curso gratuito em Fortaleza ensina idosos a usarem internet com segurança e autonomia

Curso ocorrerá de forma presencial e terá 25 vagas disponíveis / Crédito: Sedih/Reprodução

Estão abertas as inscrições para o curso “Dominando o uso da internet e suas ferramentas”, voltado exclusivamente para pessoas idosas (acima de 60 anos). A capacitação é uma realização da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em parceria com o Senac Ceará. A formação será realizada entre os dias 2 e 13 de junho, no Senac Centro, em Fortaleza. Com 25 vagas disponíveis, o curso tem como objetivo promover a inclusão digital da população idosa, ensinando habilidades básicas de navegação, segurança no uso da internet e incentivando o uso autônomo da tecnologia, contribuindo para a redução do isolamento social.

De acordo com a Sedih, o curso faz parte de uma série de capacitações tecnológicas planejadas para o primeiro semestre de 2025, que somam mais de 100 oportunidades até junho. Serviço Curso “Dominando o uso da internet e suas ferramentas”* Data: 2 a 13 de junho

Horário: 13h às 17h

Local: Senac Centro (Av. Tristão Gonçalves, 1245 – Centro, Fortaleza/CE)

Inscrições: Presenciais na Sedih (R. Assunção, 1.100 – José Bonifácio) ou pelo link: bit.ly/cursodominandointernet.

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de endereço

Combate a crimes digitais contra idosos é tema da 4ª Jornada do Idoso do MPCE Também com foco na educação digital, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizará, no dia 26 de maio, a 4ª Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Nesta edição, o evento abordará o tema “Educação, prevenção e combate a crimes digitais contra pessoas idosas”. A programação será presencial, das 8h30 às 12h30, no auditório da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), localizada no bairro Luciano Aberto ao público, o encontro tem como objetivo conscientizar, informar e capacitar especialmente pessoas idosas e seus familiares sobre os riscos no ambiente digital, orientando como prevenir golpes e crimes cibernéticos. LEIA TAMBÉM: Dificuldade em acessar serviço digital torna idoso vulnerável a golpes