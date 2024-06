Demolição do Edifício São Pedro é concluída e tapumes são retirados

A demolição do Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, foi concluída. Na manhã desta quarta-feira, 5, as máquinas de escavação e caminhões para a retirada dos entulhos já não operavam mais, estacionados na lateral do canteiro de obras.

Enquanto isso, funcionários atuavam manualmente nos últimos retoques do terreno, retirando os tapumes da avenida Historiador Raimundo Girão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os trabalhos foram executados dentro do prazo estipulado pela Prefeitura, que tinham previsão de término no fim deste mês de abril. Ao redor do terreno onde se localizavam as ruínas do São Pedro estavam os tapumes para canteiro de obras, que já haviam sido parcialmente retirados.