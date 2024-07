Terreno do Edifício São Pedro também deverá abrigar Centro Cultural da UFC

Construção do equipamento está sendo dialogada em parceria com o Banco do Brasil (BB) e o Ministério da Educação (MEC). Local deve receber eventos de convivência, feiras, apresentações culturais e mostras de projetos promovidos pela Universidade

O terreno está sob guarda provisória da Universidade e sediará o Campus Iracema . Na construção do espaço cultural, a Universidade planeja edificar no espaço um equipamento acadêmico dedicado à cultura, à arte e a aos eventos, promovendo também melhorias urbanísticas na região da Praia de Iracema.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está discutindo a construção de um Centro Cultural no terreno do Edifício São Pedro , na Praia de Iracema, em Fortaleza . A instituição se reuniu com o Ministério da Educação (MEC) e com o Banco do Brasil, com o qual deve ter parceira, na última quarta-feira, 26, em Brasília, para dialogar sobre o novo equipamento.

Encontro contou com a presença do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Custódio Almeida, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o ministro da Educação, Camilo Santana, a senadora Janaína Farias (PT/CE) e o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil.

União entrega guarda provisória à Instituição

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) entregou a guarda provisória do terreno do Edifício São Pedro à Universidade Federal do Ceará (UFC). A decisão foi publicada na quarta-feira passada no Diário Oficial da União (DOU).

A guarda tem vigência de um ano, e a UFC fica responsável por preservar o terreno promovendo a limpeza e atendendo normas de saúde pública. Também deverá fazer a preservação contra invasões e outros eventos no local.