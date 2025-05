Fortaleza realiza Feira Canábica do Ceará com serviços e debates sobre o uso medicinal da cannabis

A Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza, recebeu na tarde deste sábado, 17, a 4ª Edição da Feira Canábica do Ceará. O evento integra a programação do Maio Verde, mês dedicado à luta antiproibicionista no Brasil. A feira reuniu serviços, produtos e informação qualificada sobre os usos terapêutico, industrial e cultural da cannabis.



Com a participação de associações, empreendedores, profissionais da saúde e representantes jurídicos, a feira ofereceu atendimentos gratuitos, como orientação jurídica, escuta psicológica, avaliação com especialistas, além de rodas de conversa focadas em autocuidado e redução de danos.