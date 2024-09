Bancada da Maconha: candidato a vereador em Fortaleza defende legalização e regulamentação de uso

Já tendo se candidatado outras vezes, Ailton afirma não ser exatamente uma novidade a defesa da legalização da maconha. Ele lembra ter respondido sobre o assunto em 2014, quando foi sabatinado no O POVO como candidato do Psol ao governo. "Na época, a legalização já estava no programa de governo, para que, se eleitos, pudéssemos pautar o uso medicinal de derivados da maconha através do SUS, além de incentivar pesquisas na área", explica.

Ailton defende que as discussões sobre os temas levantados pela bancada sejam feitas de forma responsável e sem tabus, buscando sair da dicotomia da guerra entre esquerda e direita. "Não é uma disputa ideológica, há necessidade de tratar desse tema, tanto pelo viés da saúde pública - derivados de maconha são utilizados em diversos medicamentos e ajudam no tratamento e na cura de muitas pessoas - assim como na perspectiva do acolhimento e da educação para uso, evitando abusos e trabalhando questões como redução de danos", acrescenta.

O que um vereador pode fazer nesse sentido?

Questionado sobre o que poderia, eleito vereador, fazer por essa causa, Ailton disse saber que a atuação de um vereador sobre a questão é limitada, mas lembra do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol) com outros parlamentares, que dispõe sobre uso medicinal de óleos terapêuticos e medicações com base no canabidiol sendo disponibilizados pelos SUS.