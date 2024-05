Em meio à PEC 45, Marcha da Maconha reúne multidão contra guerra às drogas em Fortaleza

A concentração das cerca de 2 mil pessoas que marcharam este ano, de acordo com a organização, começou às 15 horas ao redor da estátua Iracema Guardiã e saiu às 16h20 em direção ao espigão da Praia do Náutico.

Descriminalizar, cuidar e reparar: essas foram as palavras de ordem que ecoaram pela orla de Fortaleza na tarde deste domingo, 26, quando uma multidão de manifestantes caminhou pela avenida Beira-Mar na 16ª edição da Marcha da Maconha de Fortaleza , um ato que pretende informar o público e combater o preconceito e o moralismo que permeiam o debate sobre a descriminalização da cannabis no Brasil.

Parte de um movimento que acontece por todo o País no “Maio Verde”, mês dedicado à luta antiproibicionista, a Marcha deste ano teve como um dois principais focos a oposição à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2023, conhecida como “PEC das Drogas” , que segue no Congresso Nacional.

Os manifestantes argumentam que, se aprovada, a proposta aumentará o número de pessoas presas, principalmente as pessoas negras e pobres, que já superlotam as cadeias vítimas da guerra às drogas; dificultará o acesso de quem precisa para uso medicinal; aumentará a estigmatização; diminuirá as condições de cuidar da saúde das pessoas que usam drogas; e ampliará a violência.

Para Tamara Silva, que é organizadora da Marcha da Maconha em Fortaleza e integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (Renfa), a PEC também vem para mostrar “o caráter político da briga de força entre os poderes do Congresso e do STF. Enquanto o STF está com um processo sobre a descriminalização da maconha, o Congresso vem responder com a PEC 45. Mais uma vez nossa vida sendo rifada e tendo valor nenhum”.

De acordo com a manifestante, o proibicionismo tem raízes no racismo: “A gente vai ver que as pessoas que são encarceradas pela lei de drogas são as pessoas pretas e pobres. Também não é uma coincidência que os bairros mais pobres são também os bairros que mais têm pessoas negras. Isso é fruto de um sistema de escravatura que ainda é recente, porque estamos só 150 anos longe da abolição. Toda essa população foi jogada nos morros, nas favelas, nas periferias, e são elas também que são controladas pela lei de drogas, apesar de a gente saber que todo mundo faz uso, inclusive os ricos”.

Junto ao movimento da marcha, no sábado, 25, foi realizada a 3ª edição da Feira Cannábica do Ceará com música, artesanato, exposições e atividades promovidas por associações, tabacarias e growshops cearenses no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) como uma forma de destacar e fortalecer empreendedores do setor.

O espaço também recebeu apresentações, batalha de rimas e uma oficina de reggae do projeto EducaReggae, iniciativa que busca disseminar a cultura preta na Cidade através da dança. Além disso, a feira realizou um mutirão de consultas grátis para terapia canabidoide.

Desde as primeiras edições, de acordo com Henrique Alencar, que é organizador da Marcha, um dos principais desafios é fazer com que as pessoas entendam a seriedade da questão.