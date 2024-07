Mulher com autismo garante autorização na Justiça cearense para cultivo doméstico de maconha

Para mulher, que foi assistida no caso pela Defensoria Pública do Ceará, a substância extraída da maconha melhora sintomas que medicamentos convencionais não conseguem aliviar

Na condição de pessoa com autismo, a mulher também é diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e ansiedade generalizada. Ela buscou assistência do DPCE por necessitar fazer uso regular da substância para amenizar sintomas.

Uma mulher com autismo garantiu, por meio de ação da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), a permissão da Justiça para o cultivo doméstico de maconha a fim de extrair óleo para uso medicinal . A assistida pela Defensoria precisa de 80 a 100 gramas (g) para extrair quantidade suficiente para tratamento. Caso foi divulgado nesta terça-feira, 10, em press release da DPCE.

Em entrevista à Defensoria, a assistida disse que o uso do óleo mudou a sua vida de “um jeito inexplicável”. Com sintomas de ansiedade, convulsões, insônia, dentre outros, desde os 12 anos de idade, a mulher apresentou melhora com a utilização da substância. Evolução que não ocorreu com o uso de medicamentos convencionais.

Para ingressar com a ação na Justiça, a mulher precisou apresentar relatório médico, atestado e receituário que comprovaram a necessidade de usar o canabidiol, componente da maconha. Com a documentação reunida, a Defensoria acionou a Justiça por meio de um habeas corpus de caráter preventivo.

A mulher precisou entrar na Justiça para garantir o plantio legal de maconha mesmo após aprovação do Supremo Tribunal Federal, no último 25 de junho, a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal no País. A quantidade especificada pelo Supremo para uso próprio é de até 40 g.