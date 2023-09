Professor cearense recorre à Justiça e recebe habeas corpus para cultivar maconha

Um professor cearense, residente de Fortaleza , que prefere não se identificar, sofreu por vários anos com insônia grave e crise de ansiedade . Todavia, foi a Cannabis Sativa — nome científico da erva/maconha — que salvou as noites de sono.

No dia 28 de agosto, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) julgou dois habeas corpus que determinaram a concessão em favor de duas pessoas para cultivo em suas residências da planta, exclusivamente para extração doméstica do óleo de Canabidiol e uso estritamente pessoal e terapêutico com finalidade medicinal, mediante fiscalização.

Um dos habeas corpus (que confere autorização provisória) era para o professor, que obteve licença para plantar maconha em casa.

Sono era mais profundo com uso da maconha, afirma professor



Desde a adolescência, o professor sempre teve dificuldades para dormir, com ocorrências ocasionais de crises agudas de insônia.

“Quando estava no meu doutorado, recebi a visita de um amigo uruguaio que fumava Cannabis, e, durante cerca de 15 dias que ele esteve me visitando, nós fumávamos todas as noites recreativamente, conversando antes de dormir. Me dei conta nos dias finais que vinha dormindo bem, como não me lembrava de jamais ter dormido antes. E foi a partir daí que eu comecei a comprar a erva e a fumar regularmente às noites para controlar a insônia”, conta.



Foi durante a pandemia que iniciou o cultivo, no entanto, por causa das restrições pandêmicas, ele teve medo que pudesse ficar sem obter a Cannabis. Temendo que isso pudesse virar um gatilho de ansiedade que atrapalhasse ainda mais as noites de sono.



“Quando comecei a cultivar em casa, sempre ficava com muito medo de algum vizinho descobrir ou alguém denunciar, então procurei um advogado, que me orientou sobre a possibilidade de solicitar o Habeas Corpus (HC)”, pondera.