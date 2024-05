Homem que vendia brownies de maconha na internet é preso em Sobral

Com ele, foram apreendidos 16 brownies com o entorpecente, drogas, uma quantia em dinheiro além de outros aparelhos e dois celulares

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de se envolver no tráfico de drogas ilícitas e comercializar brownies à base de maconha em Sobral, na região Norte do Ceará. As diligências iniciaram após denúncias relacionadas à venda do entorpecente via redes sociais.

Os agentes do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) receberam uma denúncia vinda do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), da Delegacia Regional de Sobral, sobre um perfil que comercializava drogas e parte delas estava em brownies.

Com as informações, as apurações para identificar os suspeitos foram iniciadas e na tarde desta segunda-feira, 22, o homem foi capturado.