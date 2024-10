Cheiro forte de maconha leva à denúncia e apreensão de 120 quilos de droga no Crato

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 121 quilos de maconha, além de 1,54 kg de haxixe, 480 gramas de semente de maconha, 330 gramas de pó de cogumelo e 116 gramas de cogumelo. Ação ocorreu nesta terça-feira, 29, no município de Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza.

Informações anônimas repassaram detalhes sobre uma residência na rua Cícero Alves de Sousa, descrevendo um odor semelhante ao de maconha e uma movimentação considerada suspeita.

Militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) das cidades do Crato e Juazeiro do Norte concluíram a operação com a confirmação da denúncia. Entre o material apreendido também havia equipamentos para produção e comercialização de drogas ilícitas.