Projeto de integração leva alunos da rede municipal para atividades na Uece

Contemplando 1.500 estudantes do 6º ao 9º ano , a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançaram, nesta terça-feira, 13, o projeto Integração Uece . Ofertado no contraturno das atividades escolares, o projeto dará aos alunos a oportunidade de ter contato com os ambientes acadêmicos e com a ciência desde a educação básica.

O evento de lançamento do projeto aconteceu no auditório central do Campus do Itaperi, da Uece, e contou com a participação do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; o reitor, Hidelbrando Soares; o secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, a titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Ceará (Secitece); Sandra Monteiro, alguns alunos da rede pública, professores das escolas e da Uece e alguns gestores.

O secretário de Educação, Idilvan Alencar, diz que é um projeto inédito na educação do Brasil e proporcionará que os alunos das escolas municipais tenham contato com os alunos da universidade – que mediarão as atividades do programa. Além disso, os alunos terão acesso à material didático, blusas, alimentação e aos laboratórios para as práticas.

“E esse convívio de estudante universitário ensinando aluno da escola pública é um convívio bom para os dois, na formação do universitário e na aprendizagem desse estudante. E nós não estamos começando com um projeto-piloto, são 1500 jovens do 5º ao 9º ano. Eu também coloco um simbolismo nessa história, eles estão aqui na universidade, muitos estão botando pé pela primeira vez e quiçá no futuro eles venham estudar aqui. Essa é a nossa meta, incentivá-los a dar sequência nos estudos para chegar ao ensino superior”, disse