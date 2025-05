Homem incendiado em mercado público morre após um dia internado em Juazeiro do Norte

Homem foi incendiado por outro no mercado Pirajá, em Juazeiro do Norte, no sábado, 10. Vítima morreu no domingo, 11, no Hospital Regional do Cariri / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp

Um homem incendiado dentro de um mercado público, no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, morreu nesse domingo, 11. A vítima estava internada no Hospital Regional do Cariri (HRC) em estado grave. A unidade informou, em nota, que a vítima veio a óbito devido às extensas queimaduras. No sábado, 10, o homem, que se encontrava em situação de rua, sofreu uma tentativa de homicídio por outro homem dentro do estabelecimento comercial após ser incendiado. Um vídeo flagrou o momento em que o suspeito está segurando uma garrafa com líquido inflamável na mão e, em seguida, derrama no homem e ateia fogo nele.

LEIA MAIS | Casal é preso por matar o filho de um mês, em Juazeiro do Norte Posteriormente, as imagens mostram o homem correndo incendiado. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico no HRC. "HRC ressalta que a gravidade do quadro clínico do paciente não permitia sua transferência de unidade hospitalar", disse o hospital, em nota. Dois suspeitos da tentativa de homicídio foram capturados pela Guarda Municipal de Juazeiro do Norte. A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte informou que o mercado conta com vigias que atuam em regime de plantão 24 horas, além de um sistema de monitoramento composto por 80 câmeras. "A Prefeitura reconhece que a segurança no local é desafiadora, tendo em vista que o mercado cresceu de forma desordenada ao longo dos anos, resultando em um ambiente com diversas vielas e pontos cegos que dificultam o monitoramento pleno", disse a gestão.