CNH Popular: saiba quais cidades receberão atendimento nos dias 17 e 18 de maio

Imagem ilustrativa: Detran-CE atenderá, nos dias 17 e 18 de maio, candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular em mais seis municípios do Estado / Crédito: Hiane Braun/ Governo do Ceará

Os candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular nas edições 2023 e 2024, para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação, serão atendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) em mais seis municípios, nos dias 17 e 18 de maio. LEIA MAIS - CNH popular: Detran-CE inicia atendimentos de seis cidades

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O candidato com inscrição aprovada no programa deve realizar o agendamento para dar início ao processo de habilitação e para ser atendido na autoescola. As cidades que receberão atendimentos do Detran-CE, nos dias 17 e 18 de maio, são:

Potiretama

Alto Santo

Jaguaribara

Irauçuba

Forquilha

São Benedito. O Detran-CE iniciou, entre os dias 10 e 11 de maio, o atendimento aos candidatos aprovados no Programa CNH Popular nas edições de 2023 e 2024 - para o processo de habilitação - nos municípios de Martinópole, Uruoca, Senador Sá, Salitre, Potengi e Pedra Branca.

Por meio do site oficial do Detran-CE os aprovados podem agendar o atendimento e acompanhar a inscrição. Eles também poderão monitorar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran CE.

As caravanas do órgão para atendimento estarão presentes com a programação completa de serviço em todos os municípios cearenses. CNH Popular: documentação que deve ser apresentada Na data do atendimento é necessário apresentar os seguintes documentos: Identidade