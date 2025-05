Justiça do Ceará realiza mutirão para promover o acesso à documentação básica em Fortaleza

Justiça do Ceará realiza ação para emissão de registros na Semana Nacional do Registro Civil / Crédito: FÁBIO LIMA

Francisco da Silva Ferreira, de 33 anos, chegou cedo ao Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, a fim de garantir um lugar na fila de atendimento para tirar seu registro de nascimento. A obtenção do documento, aguardada há 14 anos pelo servente e reciclador, veio nesta terça-feira, 13, durante a 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promovida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Ceará (CGJ-CE), acontece entre os dias 13 e 14 de maio, em Fortaleza. Os atendimentos, gratuitos, são realizados das 9h às 15h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ação tem como objetivo a erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica. O evento é voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, população indígena e em cumprimento de medidas de segurança, assim como pessoas em situação manicomial, carcerária e ou egressas do sistema prisional. LEIA MAIS | Prefeitura anuncia programa para pessoas em situação de rua em Fortaleza De acordo com Gúcio Carvalho, juiz corregedor auxiliar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a iniciativa é denominada ação de resgate da cidadania. “Porque essas pessoas que vivem na rua, majoritariamente perdem esses documentos. São pessoas que não têm acesso a esse serviço normalmente. Uma pessoa dessa tem dificuldade para procurar um cartório, para requerer uma que a gente chama de segunda via de certidão de nascimento”, explica.

A realização da ação conta com o engajamento direto dos cartórios de registro de pessoas naturais de todo o Estado, que podem ser acionados para a emissão de uma segunda via da certidão de nascimento ou de casamento. Os registradores serão ressarcidos pelos atos gratuitos decorrentes do projeto. Nas duas primeiras edições do evento, foram realizados 2.196 atendimentos e a emissão de 1.253 certidões. Este ano, a expectativa é que sejam realizados cerca de mil atendimentos.

Pessoas em situação precisam regularizar documentos para acessar benefícios sociais Egresso do sistema prisional há dois meses, Francisco da Silva conta que teve seus documentos recolhidos pelos agentes de segurança e não conseguiu recuperá-los após sua saída. Há 14 anos, perdeu sua mãe e, desde então, vive nas ruas. Este é praticamente o mesmo tempo em que está sem registros.

“Eu tô com 14 anos sem documento, porque quando eu ia preso, os policiais não devolveram para minha família o meu registro, aí eles perdiam. (...) Eu vou correr atrás até eu conseguir”, detalha. Durante a espera pelo atendimento, a companheira de Francisco, a faxineira Ana Jéssica Clemente de Oliveira, de 31 anos, aproveitou a oportunidade para corrigir os seus próprios documentos, que foram entregues com informações erradas e impedem que ela acesse benefícios sociais. FORTALEZA-CE, BRASIL, 13.05.2025: Justiça do Ceará realiza ação para emissão de registros na Semana Nacional do Registro Civil. Estação das artes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 13.05.2025: Justiça do Ceará realiza ação para emissão de registros na Semana Nacional do Registro Civil. Estação das artes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 13.05.2025: Justiça do Ceará realiza ação para emissão de registros na Semana Nacional do Registro Civil. Estação das artes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA