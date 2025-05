Gato-maracajá é resgatado em residência no Crato, no Ceará

O gato-maracajá é um animal silvestre vulnerável à extinção. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de entrega voluntária do animal

Um gato-maracajá, animal silvestre vulnerável à extinção, foi resgatado em uma residência no bairro Seminário, no Crato, a 538 km de Fortaleza, na noite do último sábado, 10.

