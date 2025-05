Monumento de Nossa Senhora de Fátima é entregue após obras de restauração

Os trabalhos de restauro iniciaram no mês de fevereiro para reparos na estrutura do monumento que desde 2021 estava sem intervenções

Após a celebração eucarística das 17 horas no Santuário de Fátima , os olhares se voltaram para a praça Pio IX, do outro lado da avenida Treze de Maio, para a entrega do monumento de Nossa Senhora de Fátima , que foi restaurado, e da requalificação do equipamento público. O evento acontece na véspera de uma das maiores celebrações católicas de Fortaleza , a festa em honra à Virgem de Fátima.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, disse que as requalificações vieram com intuito de deixar o local ainda mais aconchegante para que as famílias possam usufruir do equipamento que, há muitos anos, é ponto de encontro de famílias e de demonstração de fé. Além disso, informou que todas as 168 praças de Fortaleza passarão por requalificação.

“Vamos recuperar todas as praças de Fortaleza com intervenções de poda, pintura e todo o necessário para que os espaços sejam ocupados pela população de maneira digna e que as pessoas possam se orgulhar de ter uma cidade acolhedora como a nossa”, pontuou o prefeito.

O padre Ivan Souza, pároco da Igreja de Fátima, diz que a praça é um local de devoção e restaurar a imagem é uma forma de devolver a graça para as pessoas que por lá passam para acender suas velas, pagar suas promessas e ter o seu momento de oração.