Ceará: em meio a temperaturas extremas, chove em 30 cidades nas últimas 24h

Chove em mais de 30 munícipios do Ceará até esta terça-feira, 13. Granja, no Litoral Norte, recebeu o maior registro pluviométrico, com 32, 2 milímetros (mm). Na imagem, a barragem Lima Barreto / Crédito: Divulgação / Prefeitura de Granja

Em meio a temperaturas extremas que beiram os 37 graus Celsius (°C) e a velocidade dos ventos de até 45 quilômetros por hora (km/h), Ceará tem 30 municípios com registro de chuvas das 7 horas de segunda-feira, 12, às 7 horas desta terça-feira, 13. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico (Funceme). LEIA MAIS | Confira previsão completa do tempo até esta quarta-feira, 14

Fortaleza ainda não marcou pluviosidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não determinou alerta de chuvas intensas. Causa das chuvas As precipitações que tendem a ocorrer no litoral do Ceará (especialmente o Litoral Norte) devem-se ao fato do aumento da nebulosidade sobre o Oceano Atlântico, próximo à zona costeira cearense. Isso é devido ao deslocamento de áreas de instabilidade atmosférica provenientes também do leste do Nordeste do Brasil.