Homem é assassinado a tiros e outro fica ferido dentro de supermercado em Fortaleza

imagem de apoio ilustrativo. Uma equipe da PMCE foi acionada e isolou a área do crime / Crédito: Fabio Lima/O POVO

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um supermercado no bairro Mondubim, em Fortaleza. Um outro homem que trabalhava no local também foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. A ação criminosa aconteceu na tarde deste domingo, 11. Na ocorrência, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e isolou o local do crime. Ainda não há informações sobre a motivação e se algum suspeito foi preso pelo crime, além do estado de saúde do sobrevivente.

LEIA MAIS | Trio é preso com placa de carro adulterada com fita adesiva no Benfica, em Fortaleza Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima, de 23 anos, no chão próximo a entrada do estabelecimento comercial e alguns clientes assustados com o crime. O homem possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso. "Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar a autoria do crime. A ocorrência segue em andamento", disse o órgão.